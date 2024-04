Países pedem que cidadãos evitem ida a Israel por medo de ataque do Irã

Países da Europa, Oceania, América e Ásia aconselharam que seus cidadãos evitassem viagens a Israel devido ao risco de um ataque do Irã ao país.

O que aconteceu

França citou "escalada militar". Em nota, a diplomacia do país europeu pediu que todos os cidadãos evitassem viajar para Israel, Líbano, Irã e territórios palestinos nos próximos dias devido aos riscos. O país também determinou o retorno de todas as famílias de diplomatas de Teerã e pediu que as missões com militares franceses na região fossem paradas.

Reino Unido pediu que cidadãos não fossem a Israel, "exceto para viagens essenciais". O Secretário de Relações Exteriores David Cameron afirmou que conversou com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, para "não levar o Oriente Médio para um conflito maior".