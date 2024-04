Israel divulga vídeos de caças abatendo drones iranianos; veja

Se for cair em uma região povoada, o Domo de Ferro entra em ação. Neste caso, pelo menos dois mísseis israelenses são disparados para interceptar o foguete. A tecnologia também calcula para que o objeto não seja abatido sobre uma cidade ou uma área habitada.

Sistema é caro e mantido com dinheiro dos EUA. Cada míssil interceptador do Domo de Ferro custa US$ 60 mil, e o dinheiro para financiar o complexo sistema de defesa vem do Congresso norte-americano.

Irã diz que operação já acabou

O governo iraniano citou o ataque como "caso encerrado". O chefe das Forças Armadas, Mohammad Bagheri, disse que a partir de agora o Irã não tem "nenhuma intenção" de dar sequência à operação. Mas o Irã também alerta para que Israel não ataque de volta. Se isso acontecer, o país diz que fará novas ofensivas.

Ataque teve como alvos bases militares, diz o Irã. Segundo agências de notícias iranianas, os ataques tinham como objetivo atingir a base aérea de Nevatim e uma instalação militar no Monte Hermon, na fronteira do Líbano com a Síria.

Israel diz que vai reagir 'no momento certo'

Israel diz que decidiu não retaliar o Irã "imediatamente". A decisão foi tomada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu depois de um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do apelo do G7, da ONU e de países do Oriente Médio.