Nicolás Maduro anuncia fechamento de embaixada da Venezuela no Equador

Ordenei o fechamento da nossa Embaixada no Equador, o fechamento do consulado em Quito, o fechamento imediato do consulado em Guayaquil e o retorno imediato do pessoal diplomático à Venezuela. Nicolás Maduro durante anúncio

No mesmo encontro, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que a invasão da embaixada foi "simplesmente inaceitável". "Não afeta só o México, diz respeitos a todos nós", afirmou o presidente, que já havia prestado solidariedade ao presidente mexicano, Andrés López Obrador.

Medida dessa natureza nunca havia ocorrido, nem nos piores momentos de desunião e desentendimento registrados na América Latina e no Caribe. Nem mesmo nos sombrios tempos das ditaduras militares em nosso continente. Lula, em reunião da Celac

Escalada de tensões

O conflito que escalou para a ruptura de relações diplomáticas entre México e Equador começou com um comentário do presidente mexicano. Foi quando Obrador falou sobre a violência política no País sul-americano e a suposta manipulação da mídia nas últimas eleições presidenciais.

Na ocasião, Obrador afirmou que, nas eleições passadas, o assassinato do centrista Fernando Villavicencio fez a intenção de voto da esquerdista Luisa González, que liderava as pesquisas, cair.