Lula critica invasão do Equador a embaixada: 'Nem no tempo das ditaduras'

Em telefonema a Obrador após o ocorrido, Lula afirmou que o episódio representou uma grave ruptura do direito internacional. O presidente mexicano agradeceu a solidariedade do Brasil e ressaltou que o México levará o tema da invasão da embaixada à Corte Internacional de Justiça.

"Nossa região já foi vítima do colonialismo e da ação unilateral de grandes potências. Não queremos isso para nossos povos", completou Lula. "Somos uma região plural. Continuaremos a ter diferenças de visões e opiniões, mas temos, sobretudo, o compromisso de resolvê-las com base no diálogo e na diplomacia."

Entenda o caso

A polícia do Equador prendeu o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas na invasão à embaixada do México. O político havia recebido asilo político do México horas antes da ação.

Glas, que atuou no governo de Rafael Correa (2007-2017), cumpriu pena pelo escândalo de propinas da Odebrecht, mas enfrenta outro mandado de prisão por supostamente desviar fundos destinados a trabalhos de reconstrução após um terremoto em 2016.

O Equador classificou o asilo concedido a Glas como "ilegal". O anúncio da concessão a Glas aconteceu um dia depois que o governo do Equador declarou "persona non grata" a embaixadora mexicana Raquel Serur e ordenou sua saída do país.