Quem é o presidente da Coreia do Sul, que pode ser alvo de impeachment?

Centenas de autoridades foram processadas por Yoon. Durante sua passagem pela Promotoria Central do Distrito de Seul, Yoon fez acusações formais contra dois ex-presidentes, três diretores de inteligência, um ex-ministro do Judiciário e mais de 100 ex-autoridades do governo e executivos de grandes empresas.

Possibilidade de impeachment

O parlamento vai analisar se abre processo de impeachment contra Yoon Suk Yeol até a próxima sexta-feira (6). O pedido foi apresentado nesta quarta-feira (4) pela oposição, liderada pelo Partido Democrata. Até o momento, a Assembleia soma 192 legisladores favoráveis ao impeachment.

Yoon Suk Yeol decretou a lei marcial na terça (3). A medida provocou o fechamento do parlamento, a proibição de todas as atividades políticas e a imprensa sujeita a controle. O presidente justificou a decisão como necessária para proteger o país de "forças comunistas" em meio a disputas com o parlamento em relação ao projeto de lei orçamentária do próximo ano.

Escândalo e tensões crescentes no governo

Yoon também foi acusado de corrupção. No início de novembro, ele negou ter tido influência indevida na escolha do candidato que representaria o Partido do Poder Popular (PPP, o partido do governo conservador) nas eleições parlamentares de 2022 a pedido do fundador de uma empresa de pesquisas eleitorais, Myung Tae-Kyun.