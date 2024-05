Negacionismo mata, empobrece e destrói

Um informe publicado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha e que reúne dados de diferentes entidades dá a dimensão do problema:

3,6 bilhões de pessoas pelo mundo são consideradas como altamente vulneráveis às mudanças climáticas.

Entre 90 milhões e 380 milhões de pessoas extras podem ser expostas às inundações no mundo até a segunda metade do século, além das atuais 250 milhões.

132 milhões de pessoas podem ser jogadas para a pobreza extrema diante das mudanças climáticas até 2030.

Com um aumento de 2°C nas temperaturas globais, a falta de água pode passar a atingir 3 bilhões de pessoas. Hoje, são 800 milhões neste situação.



A seguradoras também sabem que o impacto é real e que não há mais como adiar uma resposta. A Munique Re, uma das maiores do mundo, estima que os custos dos desastres naturais na década de 80 eram de US$ 50 bilhões por ano. Na década passada, esse valor subiu para US$ 200 bilhões. Em 2023, as perdas chegaram a US$ 250 bilhões, ainda que parte tenha sido causado por terremotos.

Em janeiro, um relatório do Fórum Econômico Mundial alertou que, até 2050, as mudanças climáticas podem causar mais 14,5 milhões de mortes e US$ 12,5 trilhões em perdas econômicas em todo o mundo.