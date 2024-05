TikTok marcará conteúdo gerado por inteligência artificial

A autenticação tornou-se fundamental diante do rápido desenvolvimento da IA, que está preocupando as autoridades devido à proliferação de "deepfakes", conteúdo falso gerado pela tecnologia que parece quase real.

A marcação automática de conteúdo gerado ou editado por IA seria a primeira para plataformas de rede social.

A nova marcação incluirá conteúdo criado com a ferramenta Firefly da Adobe, os geradores de imagens de IA do próprio TikTok e o Dall-E da OpenAI, disseram funcionários do TikTok ao Financial Times.

A mudança do TikTok ocorre no momento em que a plataforma enfrenta um ultimato legal nos Estados Unidos para se desassociar de seu proprietário chinês.