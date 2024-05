Maior universidade da Argentina suspende emergência após acordo com governo

O Conselho Superior da Universidade de Buenos Aires — UBA —, a maior da Argentina, suspendeu o estado de emergência declarado em 10 de abril, após o congelamento do orçamento da Educação do governo de Javier Milei. Segundo a instituição, a medida foi possível graças a um acordo com o governo federal que deve destinar um orçamento exclusivo para o funcionamento operacional da universidade.

Isso significa, na prática, que a maior universidade da Argentina voltará a ligar seus elevadores e usar a energia elétrica continuamente — inclusive o sistema de aquecimento — em todas suas dependências.

No mês passado, a coluna foi até a UBA e viu que os estudantes estavam tendo aulas do lado de fora da universidade, usando a luz do dia, devido à falta de recursos para pagar a conta de luz.