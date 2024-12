Sírios comemoram queda do regime, mas temem o futuro

Tropas de Israel invadiram a região de fronteira da Síria com as Colinas de Golã, também área síria, sob ocupação israelense. A força aérea israelense ainda atacou bases do Exército sírio perto de Damasco, com a justificativa de evitar que as armas caíssem nas mãos de grupos "extremistas".

Catedral de Notre-Dame, em Paris, reabre ao público pela primeira vez após ter sido destruída por um incêndio em 2019 Imagem: Ludovic Marin/AFP

Crise na Coreia

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, foi proibido nesta segunda-feira de deixar o país, segundo Oh Dong-woon, chefe do Escritório de Investigação de Corrupção para Oficiais de Alto Escalão do Ministério da Justiça.

No sábado, Yoon Suk Yeol sobreviveu a uma votação de impeachment graças à abstenção de deputados de seu partido. A oposição, porém, disse que reapresentará o pedido de impeachment para votação no próximo fim de semana.

O presidente também sofre pressão da opinião pública e até dentro de seu partido para renunciar, após a tentativa fracassada de impor a lei marcial, proibir reuniões políticas e censurar a imprensa na semana passada.