EUA mantêm presa há quase 2 meses tripulação de navio que derrubou ponte

Os 20 indianos e um cingalês estão proibidos de deixar o navio. O motivo é a falta da documentação, já que os vistos de todos venceram desde o acidente.

A outra justificativa para mantê-los no cargueiro é a investigação em curso. As autoridades confiscaram os celulares dos tripulantes, que ficaram sem contato com o mundo exterior durante semanas. Apenas recentemente o sindicato entregou a eles novos celulares.

Autoridades conversam com marinheiros a bordo do Dali Imagem: Sindicato dos Oficiais Marítimos de Cingapura

Tripulação está triste. "Tem sido difícil para os tripulantes, principalmente [porque] eles sabem que houve perda de vidas", disse à CNN internacional Gwee Guo Duan, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Oficiais Marítimos de Singapura. "É difícil para eles estar a bordo e ter que olhar o local do acidente todos os dias."

Os direitos da tripulação devem ser respeitados. "Não importa quanto tempo demore a investigação, os direitos e o bem-estar da tripulação não devem ser infringidos durante o seu curso", afirmou em comunicado Dave Heindel, presidente da União Internacional dos Marinheiros.

Empresa que gere o navio leva alimentos e produtos de higiene. "Eles têm tudo que precisam", disse Darrell Wilson, porta-voz da Synergy Marine.