Foguetes de Gaza atingem Israel, diz Exército do país; Hamas assume autoria

Negociações entre os dois lados devem recomeçar na próxima semana. A informação é da agência Reuters, tendo como fonte um funcionário que tem conhecimento no assunto. A decisão sobre as negociações foi tomada depois que o chefe da agência de inteligência Mossad, de Israel, se encontrou com o chefe da CIA e com o primeiro-ministro do Qatar. O Hamas não fez comentários sobre o andamento das negociações.

Depois de mais de sete meses de guerra em Gaza, os mediadores têm lutado para garantir um avanço nas negociações. Enquanto Israel busca a libertação dos reféns detidos pelo Hamas, o grupo quer a libertação dos prisioneiros palestinos detidos por Israel e o fim da guerra.

Caminhões com ajuda humanitária entram em Gaza

Caminhões com ajuda humanitária enviadas do Egito começaram a entrar em Gaza hoje. Os veículos com mantimentos para os civis palestinos atravessaram a passagem fronteiriça de Kerem Shalom, controlada por Israel.

Duzentos caminhões seguiram do lado egípcio da passagem de fronteira de Rafah, fechada desde o início de maio, quando Israel tomou o controle do lado palestino do terminal, até a passagem de Kerem Shalom, a uma distância de quatro quilômetros, informou a emissora.

O Egito se recusa a coordenar a entrega de ajuda humanitária por Rafah enquanto o lado palestino for controlado pelas tropas de Israel. Toda a ajuda procedente do Egito é inspecionada pelas autoridades israelenses e distribuída com a coordenação da ONU.