Caminhões de ajuda humanitária entram em Gaza pela passagem de Kerem Shalom

Vários caminhões com ajuda humanitária procedentes do Egito começaram a entrar na Faixa de Gaza neste domingo (26) através da passagem de fronteira de Kerem Shalom, controlada por Israel, informou o canal egípcio Al-Qahera News.

Duzentos caminhões seguiram do lado egípcio da passagem de fronteira de Rafah, fechada desde o início de maio, quando Israel tomou o controle do lado palestino do terminal, até a passagem de Kerem Shalom, a uma distância de quatro quilômetros, informou a emissora.

O Egito se recusa a coordenar a entrega de ajuda humanitária por Rafah enquanto o lado palestino for controlado pelas tropas de Israel.