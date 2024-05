Ignorados por Israel, juízes de Haia determinam fim de operação em Rafah

Abra as passagens nas fronteiras de Rafah para a entrada de ajuda humanitária;

Permita que investigadores entrem em Gaza para investigar suspeitas de genocídio;

Apresente, em um mês, um informe detalhando o que tem sido feito para cumprir as decisões da Corte em Haia.

As medidas da Corte Internacional de Justiça (CIJ) são definitivas e obrigatórias, mas Israel as tem ignorado. Às vésperas do anúncio de Haia, o governo de Benjamin Netanyahu afirmou que "nenhum poder na Terra" irá frear a ofensiva israelense em Gaza.

A medida adotada pela Corte Internacional de Justiça é uma resposta a mais uma queixa apresentada pelo governo da África do Sul que, na semana passada, solicitou ao tribunal em Haia que impusesse medidas de emergência. Para eles, os ataques de Israel "devem ser interrompidos".

Nawaf Salam, presidente da Corte, explicou que os juízes já tinham alertado que a situação dos palestinos tinha se deteriorado nos últimos meses e chamou o contexto de "catastrófico". O Tribunal também qualificou a crise como "desastrosa" e que, desde que tomou medidas contra Israel, o cenário ficou ainda pior.