Britânicos devem eleger trabalhista após 14 anos de conservadores; conheça

Filho de operário e enfermeira. Starmer cresceu na pequena cidade de Oxted, na Inglaterra, e foi o primeiro da família e completar um curso superior. Ele se formou em direito na Universidade de Leeds em 1987 e "passou muito tempo prestando aconselhamento jurídico gratuito, defendendo as pessoas comuns contra os poderosos", segundo o Partido Trabalhista.

Relação com o socialismo. Seus pais, que sempre apoiaram o Partido Trabalhista, o inscreveram no grupo da Juventude Socialista do partido na sua adolescência. Nos anos 80 e 90, Starmer escreveu colunas para as revistas de esquerda "Socialist Alternatives" e "Socialist Lawyer". Em entrevistas, afirmou que "é um socialista" e que sua política é motivada por "um desejo ardente de combater a desigualdade e a injustiça".

Ideologia é chamada de "Starmerismo". Ideias políticas e objetivos procurados pelo trabalhista foram chamados de "starmerismo", o que o próprio definiu em uma entrevista à revista Time como "o reconhecimento que a economia do Reino Unido precisa ser consertada. O reconhecimento que resolver a crise climática não é apenas uma obrigação, é a maior oportunidade que temos para o futuro do nosso país. O reconhecimento que os serviços públicos precisam ser reformados, que todas as crianças e todos os britânicos devem ter as melhores oportunidades e que precisamos de um ambiente seguro, de ruas seguras, etc."

Trabalhista tem título de Cavaleiro, dado pela rainha Elizabeth. A honra foi aplicada em 2014, pelo trabalho realizado por Starmer enquanto Diretor de Acusações Públicas, cargo jurídico-legal responsável por lidar com todas as indiciações do país.

"Mudei o Partido Trabalhista em definitivo", diz Starmer. Em recente entrevista à BBC, ele afirmou que os britânicos podem confiar nele, e afirmou que é alguém que "sempre coloca o país em primeiro lugar e o partido em segundo". "Trabalhei quatro anos e meio para mudar este Partido Trabalhista e agora tenho a oportunidade de levar isso para o país", complementou.

Cenário é negativo para conservadores

Pesquisas mostram ampla vantagem dos Trabalhistas. Um levantamento feito pela emissora britânica BBC coloca o Partido Trabalhista com 45% das intenções de voto, contra 23% do Partido Conservador, segundo dados compilados até 24 de maio. Hoje, a maioria dos analistas vê como muito improvável uma vitória do atual primeiro-ministro Rishi Sunak sobre Keir Starmer nas eleições de 4 de julho. "Se tivesse uma virada, seria histórica, mesmo", diz ao UOL Kai Enno Lehmann, professor do IRI-USP (Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo).