Jurados se reúnem e veredito sobre Trump pode sair a qualquer momento

2. Lula retira embaixador do Brasil em Israel de forma definitiva. Frederico Meyer, que estava em Tel Aviv, foi nomeado representante na Conferência do Desarmamento da ONU, em Genebra. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. O documento não indica um substituto para Meyer, em Israel. A crise diplomática entre o Brasil e o Israel começou quando Lula comparou as mortes de civis palestinos na guerra na Faixa de Gaza ao Holocausto.

3. Israel invade o centro de Rafah com tanques. As forças israelenses também bombardearam hoje a cidade no sul da Faixa de Gaza, apesar da indignação mundial com ataque a campo da ONU. Os EUA consideram que a ofensiva em Rafah é "limitada" e afirmaram que não há mudanças em seu apoio a Israel. O exército israelense declarou que suas munições não eram suficientes para causar o incêndio no campo de refugiados em Rafah e que provavelmente havia armas do Hamas estocadas nos arredores. Um outro ataque israelense matou ontem 21 pessoas em uma área humanitária. A entrega de ajuda em Gaza será dificultada por causa do rompimento do cais temporário construído pelos EUA, provocado pelo mar agitado.

4. Partido de Mandela pode perder eleição na África do Sul pela primeira vez. As pesquisas indicam que o Congresso Nacional Africano (ANC) poderá perder a maioria parlamentar que detém desde a eleição de Nelson Mandela, em 1994. A votação desta quarta vai eleger os deputados que escolherão o próximo presidente. O ANC, liderado pelo presidente Cyril Ramaphosa, está sob crescente pressão por causa de problemas sociais e econômicos, com o desemprego que ultrapassa 30%. Além disso, casos de corrupção, recorrentes cortes de água e energia e criminalidade recorde também contribuíram para minar a popularidade do ANC. O país poderá ter, pela primeira vez, um governo de coalizão.

Eleitores fazem fila em Nkandla para votar em eleições que irão escolher o novo presidente da África do Sul Imagem: Rogan Ward/Reuters

5. Macron autoriza Kiev a utilizar mísseis franceses para atacar Rússia. O presidente francês declarou que é necessário permitir que os ucranianos "neutralizem as instalações militares de onde são lançados os mísseis contra a Ucrânia". Até então, as armas ocidentais são utilizadas por Kiev para atacar apenas alvos russos na Ucrânia. O presidente Vladmir Putin ressaltou que "a escalada pode ter consequências graves", reiterando ameaças de uma resposta nuclear da Rússia. Após o anúncio de Macron, os EUA reiteraram que não autorizam o uso de armas americanas para atacar o território russo.

6. Papa pede desculpas por frase considerada homofóbica. O Vaticano afirma em nota que o papa Francisco nunca teve a intenção de se expressar em termos homofóbicos e pede desculpas a quem se sentiu ofendido pelo uso da palavra. O pontífice, segundo o jornal italiano Corriere della Sera, usou em uma reunião com bispos o termo perjorativo "frociaggine", que pode ser traduzido por "bichiche", ao comentar sua oposição à participação de gays em formações para o sacerdócio, alegando que já havia muitos homossexuais nos seminários.