Netanyahu reafirma que guerra só terminará com 'eliminação' do Hamas

'Não podemos perder esse momento', diz Biden

Segundo Biden, a proposta de Israel inclui um "abrangente" acordo de cessar-fogo em Gaza. A oferta de negociação prevê a retirada das tropas israelenses do território palestino por seis semanas e a libertação de todos os reféns.

"Não podemos deixar passar este momento" para chegar a um acordo, disse Biden em um discurso na Casa Branca. O democrata instou o grupo islamista palestino Hamas a "aceitar o acordo".

Como alguém que tem um compromisso vitalício com Israel, como o único presidente americano que já foi a Israel em tempos de guerra, como alguém que acabou de enviar as forças dos EUA para defender diretamente Israel quando foi atacado pelo Irã, peço que deem um passo atrás e pensem no que acontecerá se esse momento for perdido. Não podemos perder este momento.

Joe Biden, presidente dos EUA

Propostas para o cessar-fogo

Uma proposta anterior, apresentada neste ano, pedia a libertação de reféns doentes, idosos e feridos em Gaza. Em troca haveria um cessar-fogo de seis semanas que poderia ser estendido para permitir a entrega de mais ajuda humanitária no enclave. O acordo proposto ruiu no início deste mês, depois que Israel se recusou a concordar com o fim permanente da guerra como parte das negociações e intensificou o ataque à cidade de Rafah, no sul de Gaza.