A 5 dias da eleição americana, provocações tomam conta dos dois lados

Quando você acha que o Donald Trump está com grandes chances de ganhar, ele sai dizendo que está tendo fraude na votação na Pensilvânia. Se ele precisa alegar fraude, então está com medo de perder? (Só para lembrar, a Pensilvânia tem 500 mil eleitores porto-riquenhos, que foram chamados de lixo no principal comício do republicano).

Quando o Biden dá aquela mãozinha dizendo que os eleitores de Trump são um lixo, Trump no dia seguinte sai dizendo que vai defender as mulheres, "elas queiram ou não". É uma ameaça?

A Nikki Haley, republicana que concorreu contra Trump para ser a cabeça de chapa, foi para a FoxNews avisar:

"Este não é o momento para eles ficarem excessivamente masculinos com essa coisa de bromance (romance de brothers, darling) que eles têm. Cinquenta e três por cento do eleitorado são mulheres. As mulheres vão votar. Elas se importam com a forma como estão sendo faladas, e se importam com as questões."

Enquanto isso, as mulheres continuam morrendo por conta da decisão dos ministros conservadores supremos que Trump indicou e que acabaram com a permissão federal ao aborto, deixando a cargo dos estados.

A ProPublica relatou ontem que pelo menos duas mulheres grávidas morreram no Texas quando os médicos demoraram a atendê-las, apesar de estarem passando por um aborto espontâneo. Os médicos esperaram até que o batimento fetal parasse. Acontece que o batimento delas pararam antes.