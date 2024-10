Fake news iraniana, russa, chinesa...as mentiras na eleição americana

Trump vai fazer um comício hoje justamente na região onde moram os porto-riquenhos. Há promessas de protestos durante o comício.

Os vacilões

Jeff Bezos deve estar hoje no segundo ou terceiro lugar entre os mais ricos. Vira e mexe está na frente do Elon Musk. Não sei se todo mundo sabe, mas além da Amazon, ele também é dono do Washington Post, um dos principais jornais americanos. E na sexta-feira, a dez dias das eleições, ele resolveu vetar o apoio que o jornal queria dar à Kamala Harris. Há décadas os jornais americanos se posicionam a favor de um ou outro candidato (diferentemente do que acontece no Brasil). Isso não significa que eles deixam de fazer jornalismo, apenas que deixam claro quem eles apoiam.

Ele diz que apoiar ou não um candidato não faz ninguém votar ou deixar de votar no candidato e só transmite uma sensação de parcialidade. O Bezos está errado? Nem vou entrar nesta discussão porque tem uma coisa que ele está muito errado. No tempo. Por que não fez isso no ano passado quando não tinha eleição? Vai proibir o apoio à Kamala faltando uma semana para a eleição e quando as pesquisas mostram empate? Resultado: o Post perdeu 200 mil assinantes em 3 dias, BRASEW. Xiii, rezando para que ele não aumente minha mensalidade do streaming, Tixa. Preciso acabar minhas séries! Confia, darling.

O confiante

Trump está no modo sem medo de ser feliz. Ele está planejando fazer campanha no Novo México e na Vírginia, que são estados de tendência democrata. Isso seria sinal de que ele está superconfiante de que vai ganhar a eleição e, por isso, não precisa se esforçar nos tais estados indecisos. Como bem disse alguém: se é confiança ou arrogância, vamos descobrir com o resultado das urnas.