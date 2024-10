Pesquisas trazem más notícias para Kamala Harris, mas está tudo empatado

Funciona assim. Kamala ganha de Trump em Nova York, não importa se por cinco votos ou 5 milhões de votos, ela leva os 28 votos do Colégio Eleitoral de Nova York. Trump ganha de Kamala na Flórida, não importa se por cinco votos ou 5 milhões de votos, ele leva os 30 votos do Colégio Eleitoral da Flórida. E assim eles vão ganhando votos estado a estado. Ganha a eleição quem atingir 270 votos do colégio eleitoral. Hoje a RealClearPolitics estima que Kamala tem garantidos 215 votos (de estados que tradicionalmente elegem democratas) e Trump, 219 (de estados que tradicionalmente elegem republicanos).

Os 7 estados onde a batalha está sendo de fato travada (por isso, estados campos de batalha) mais o estado de Minnesota e o distrito de Nebraska (Omaha) representam 104 votos do colégio eleitoral. O que significa? Que mesmo que alguém ganhe por mais votos nacionalmente, pode perder a eleição se não ganhar no Colégio Eleitoral. (Nota: o RCP inclui Minnesota e Omaha como indecisos, por isso eles estão na conta. Mas Minnesota costuma ser democrata e tem 10 votos no Colégio Eleitoral)

E quais são os 7 estados conhecidos como campos de batalha e que nunca se sabe se vão votar nos democratas ou nos republicanos?

Eu repito para você com prazer, darling, porque já consigo até escrever de cor sem precisar colar do Google: Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte, Nevada e Geórgia.

E como andam as pesquisas nesses estados?

Tudo empatado. Nas médias das pesquisas agregadas pelo RealClearPolitics, Trump está na frente em todos eles, mas em 6 por apenas 0,5 ponto. Ou seja, empatado real com Kamala.