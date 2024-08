Netanyahu sugere trégua parcial em Gaza para permitir vacinação, diz jornal

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, sugeriu nesta quarta-feira (28) uma suspensão parcial de operações militares na Faixa de Gaza para uma campanha de vacinação contra a poliomielite.

O que aconteceu

Gabinete de Netanyahu disse que aprovou a trégua em certas áreas em Gaza. Segundo a mídia israelense, a decisão foi tomada a pedido do Secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, durante sua última viagem ao local para negociações de paz em meio a guerra entre Israel e Hamas, que terminou sem acordo.

Surto de pólio na Faixa pode se espalhar para Israel se não for contido. O cenário não ocorre em Gaza há 25 anos, de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde). No início do mês, o primeiro caso foi de um bebê de 10 meses, que não havia recebido nenhuma das doses contra a doença.