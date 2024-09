Trump encolhe e não tem vantagem em nenhuma pesquisa desta semana nos EUA

Democrata domina intenções de voto de jovens e negros. 56% das pessoas entre 18 e 34 anos afirmaram voto em Harris, enquanto 78% dos negros disseram que vão votar na atual vice-presidente. Trump registrou 41% das intenções entre o primeiro grupo e 18% no segundo.

Eleitores veem Kamala melhor que Trump. A pesquisa relatou que 53% dos prováveis eleitores veem Kamala positivamente, enquanto apenas 44% enxergam Trump com bons olhos.

Big Village

Kamala marca 47,7%; Trump fica com 42,5%. A democrata ficou com uma vantagem de 5,2% na pesquisa desta semana, que foi realizada com 1.649 eleitores e possui margem de erro de 2 pontos percentuais.

Aprovação de Biden está em 40%. O presidente tem taxa de aprovação menor que a média entre a geração Z (28,1%), independentes (19,1%) e entre baby boomers, geração nascida entre 1947 e 1965 (38,9%).

19% dos eleitores acredita que Projeto 2025 devia ser implementado. Além disso, 44,9% acreditam que Donald Trump concorda com as ideias do pacote de medidas, embora ele tenha negado saber do que se trata múltiplas vezes. Ademais, 48,3% disseram que o Projeto 2025 é ruim para os Estados Unidos.