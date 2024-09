Reinaldo: Lula leva mensagem correta à ONU, mas é inútil. Não é culpa dele

Pra fazer a constituinte da ONU teria que ter dois terços de 193 países, teria que contar com pelo menos 128, 129 votos se for arredondar. Não existem 129 votos pra isso. E ainda há situações que você precisa tomar cuidado, que se mexer, piora. (...) O Lula levou um discurso correto, mas há algo de melancólico nisso tudo, que é um discurso correto que repercute muito pouco. Às vezes, se aponta e fica parecendo que é culpa do Lula. Isso não é culpa do Lula. A responsabilidade é mundial e é péssimo que assim seja, porque nós temos duas questões que têm um potencial de destruição gigantesco.

Israel está tentando arrastar a Síria pra Guerra, Israel está tentando arrastar o Irã pra guerra. Israel agora faz o quê faz no Líbano? O [Benjamin] Netanyahu vai provocar ali, ele quer uma guerra no Oriente Médio, no sentido amplo, hipótese em que o Estados Unidos poderiam até entrar, se preciso. Mas, se os EUA entrarem, outros entrarão. E aí, vamos pra onde? E a mesma coisa em relação à Ucrânia. Se a Europa e os EUA fizerem tudo o que o [Volodymyr] Zelensky [presidente da Ucrânia] quer, você tem a 3ª Guerra mundial, nuclear. Uma coisa é certa, a Rússia não vai se deixar derrotar pelo Ocidente nessa história. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo destacou que a solução proposta pelo Brasil de se sentar para conversar é a melhor.

Se você corta o financiamento pra Israel promover massacres muda um pouco a dinâmica das coisas. Assim como tem como fazer Zelensky e Putin sentarem pra conversar, mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é financiamento infinito, sem fundo, para duas guerras do fim do mundo. A posição do Brasil de se propor que se converse é a posição correta. Porque não conversar significa a guerra como está. E há aqueles que não querem que ela fique como está.

Insisto: se o Ocidente fizer tudo o que o Zelensky quer, a Rússia pode fazer coisas muito más para a humanidade e todas as potências nucleares. Não é uma boa saída. Mas, infelizmente, esse discurso do Lula, hoje, encontra pouca acolhida. A culpa não é dele. A culpa é de quem acha que as coisas têm que ficar assim. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

