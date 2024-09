Trump anuncia venda de relógios por até R$ 544 mil: 'Escolha o seu!'

Donald Trump, candidato republicano à Presidência dos EUA, anunciou nesta quinta-feira (26) um novo negócio: venda de relógios de luxo.

O que aconteceu

O relógio mais caro custa US$ 100 mil (cerca de R$ 544 mil) e está disponível em três estilos de ouro 18 quilates. "Magníficos relógios Trump. Escolha o seu!", diz texto no site de vendas.

As versões mais baratas, de US$ 799 (cerca de R$ 4,3 mil) e US$ 499 (cerca de R$ 2,7 mil), levam o nome de "Fight, fight, fight" (lute, lute, lute, em português). Essas foram as palavras ditas por Trump após sofrer o atentado em julho. Os relógios também contam com uma imagem do ex-presidente levantando o punho após o incidente.