'Ponto de virada histórico', diz Netanyahu após morte de líder do Hezbollah

Benjamin Netanyahu disse neste sábado (28) que o trabalho de Israel "ainda não terminou", após anunciar a morte do líder do Hezbollah, em ataque no Líbano. Segundo o premiê, o assassinato foi um "ponto de virada histórico" na luta de Israel contra seus "inimigos". As forças israelenses também confirmaram a morte do líder do Hamas, em outro bombardeio.

O que aconteceu

Os ataques israelenses aconteceram na sexta-feira (27). O bombardeio no Líbano foi direcionado ao quartel-general do Hezbollah em Beirute, onde estava Hassan Nasrallah. O anúncio da morte foi feito inicialmente por porta-vozes do Exército de Israel na rede X ainda na sexta. O grupo extremista, no entanto, confirmou a informação apenas neste sábado.

O Hezbollah disse que Nasrallah foi morto após um "ataque aéreo sionista traiçoeiro" e prometeu vingança. "A liderança do Hezbollah promete ao mais alto, mais sagrado e mais querido mártir em nossa jornada repleta de sacrifícios e mártires continuar sua jihad contra o inimigo, apoiando Gaza e a Palestina, e defendendo o Líbano e seu povo firme e honrado", afirma o grupo em um comunicado.