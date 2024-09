Pesquisas apontam corrida eleitoral disputada em estados-chave dos EUA

Candidatos empatados em 48% na pesquisa CNN/SSRS. Harris é vista pelos eleitores como uma melhor escolha para unir o país (44% a 35%) e para se importar com pessoas como elas (46% a 42%). Já Trump é visto como o favorito para trazer a mudança necessária (44% a 42%) e teria planos políticos claros para resolver os problemas do país (42% a 39%). As entrevistas foram conduzidas com 931 pessoas entre 20 a 25 de setembro, e a pesquisa tem margem de erro de 3,9 pontos percentuais.

Marist College aponta Trump e Kamala empatados em 49%. Segundo a pesquisa, 1% pretende votar em um candidato da terceira via e 1% não sabe. Os eleitores da Carolina da Norte pensam que as qualidades mais importantes para um candidato são: honestidade e confiabilidade (24%), liderança forte (23%) e proximidade com as questões dos eleitores (19%). Sondagem com 1.605 foi conduzida entre 19 a 24 de setembro, e tem margem de erro de 3,4 pontos percentuais.

Georgia

Candidatos aparecem empatados em 48%, segundo Morning Consult/Bloomberg. O candidato da terceira via Chase Oliver ficou com 2% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, divulgada em 27 de agosto, Harris tinha vantagem de 2%. A sondagem tem margem de erro de três pontos percentuais, e entrevistou 913 eleitores prováveis entre 19 e 25 de setembro.

YouGov aponta que Trump tem 51% das intenções de voto, mas permanece empatado tecnicamente com Kamala, que tem 49%. A pesquisa também questionou os moradores da Georgia - estado onde ocorreu um tiroteio em uma escola que deixou quatro mortos e nove feridos recentemente - como as ações dos candidatos poderiam afetar a violência com armas. Para 35% dos entrevistados, as políticas de Kamala reduziriam essa violência, enquanto 25% pensam que a gestão de Trump teria o mesmo efeito. A sondagem YouGov/CBS News foi feita com 1.441 pessoas entre 20 e 24 de setembro, e tem margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

Um em cada dez eleitores acredita que pode mudar de opinião até as eleições. Enquanto 88% dos entrevistados já decidiu em quem deve votar, 11% pode mudar de opinião e 1% não sabe. O grupo mais indeciso é o de eleitores independentes - aqueles que não se consideram republicanos nem democratas -, em que três em cada dez pessoas ainda podem mudar de ideia. A sondagem Beacon Research/Shaw & Company Research/Fox News entrevistou 1.006 pessoas entre 20 e 24 de setembro, e tem margem de erro de 3%.