Homem armado diz ter perseguido suspeito de ataque em Israel: 'Atirei nele'

Lev afirma ter atirado — e acertado — em um dos suspeitos. O morador lembra ter feito "vários disparos" e que um deles atingiu um dos "terroristas". "Ele correu, mas depois caiu no chão", relata. O governo de Israel confirmou que os dois suspeitos foram mortos, mas não divulgou as circunstâncias em que isso aconteceu.

Após atirar, homem tentou socorrer as pessoas feridas. Um vídeo que circula nas redes sociais (assista acima) mostra o momento em que Lev, de sandálias, aponta a arma e atira para frente. Depois, ele sai correndo para trás. "Eu estava cheio de adrenalina, então não me lembro bem. Chequei se estavam vivos, mas não estavam. Vi três mortos na rua da estação", lamenta.

Quarta vítima parecia estar 'seriamente ferida', afirma. Ele não sabe dizer, porém, se o homem continua vivo. "Era alguém que achava que estava morto, mas começou a se mexer. Gostaria de saber o nome dele. Espero que tenha sobrevivido".

Lev também salvou pessoas após o ataque do Hamas, há 1 ano. Ele diz que, depois do que tem testemunhado nos últimos meses, nunca sai de casa sem sua arma. "A realidade é que algo sempre vai acontecer, e eu estou na reserva", explica ao Daily Mail. "O fato de eu ter voltado de Gaza me deixou em estado de alerta, de qualquer maneira."

Eu venho servindo [ao Exército de Israel] em Gaza nos últimos seis meses, fazendo reconhecimento, procurando túneis, e recentemente perdemos um irmão querido da nossa patrulha. Então eu reconheci o barulho [de tiro] instantaneamente. É inconfundível.

Lev Kraitman, morador de Jaffa, em entrevista ao Daily Mail

Ataque em Tel Aviv

Sete pessoas morreram em um ataque a tiros na terça (1º). Segundo informações da mídia local, homens armados dispararam contra um grupo de israelenses. Outras 17 pessoas ficaram feridas e dois suspeitos foram mortos. A polícia israelense diz que o tiroteio em Jaffa, no sul de Tel Aviv, foi um "ataque terrorista".