Israel sofre baixas no Líbano e bombardeia o centro de Beirute

Na noite passada, Israel voltou a bombardear a capital Beirute. Houve pelo menos três fortes explosões no bairro xiita de Daieh e outra, próxima do centro da cidade, que deixou nove mortos.

Segundo o Ministério da Saúde libanês, só nessa quarta, mais de 50 pessoas morreram em ataques israelenses. O número de mortes nas duas semanas da ofensiva ultrapassa mil.

Hamas assume mortes em Tel Aviv

As Brigadas Al-Qassam, braço militar do Hamas, assumiram a autoria do ataque que deixou sete pessoas mortas e 16 feridas anteontem em uma estação de trem de Tel Aviv. Um dos autores do ataque foi morto pela polícia, e o outro ficou "gravemente ferido". O atentado ocorreu minutos antes do início do ataque de mísseis do Irã contra Israel.

Trump acusado de "manobra criminal provada"

Donald Trump recorreu a uma "manobra criminal privada" para fraudar os resultados da eleição de 2020. A acusação está no relatório em que o promotor especial Jack Smith argumenta que, por isso, o republicano não está coberto pela imunidade concedida pela Suprema Corte a presidentes por decisões tomadas no exercício do cargo.