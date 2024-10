Líder do Hezbollah diz apoiar cessar-fogo, mas afirma não 'abaixar armas'

O vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, disse nesta terça-feira (8) que o movimento apoia um possível cessar-fogo no Líbano. Ao mesmo tempo, garantiu que as capacidades militares do grupo estão intactas e que não vão ''abaixar as armas''.

O que aconteceu

Qassem afirmou que apoia os esforços do presidente do Parlamento, Nabih Berri, para interromper os combates. O posicionamento foi dado por meio de um discurso televisionado de cerca de 30 minutos em meio a escalada de tensão na região com Israel.

O líder também omitiu que um acordo de trégua em Gaza seja uma pré-condição para parar os ataques em território libanês. Antes, os principais líderes do grupo extremista declararam repetidamente que não cessaria os ataques até que a questão em Gaza fosse resolvida. O discurso de Qassem, no entanto, pareceu se afastar dessa política.