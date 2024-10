Tracking de Trump mostra vantagem do republicano em estados-chave

Sondagem do Wall Street Journal indica vantagem de seis pontos percentuais para Trump: 49% a 43%. Em um cenário incluindo os candidatos independentes, Trump aparece com 47%, Kamala fica com 42%, e Chase Oliver soma 3%. A sondagem tem margem de erro de quatro pontos percentuais, e entrevistou 600 pessoas entre 28 de setembro e 8 de outubro.

Harris lidera por 48% a 47% no levantamento Emerson College/Nexstar. No mês passado, candidatos estavam empatados em 48%. Em agosto, Kamala estava a frente, com 49% a 48%. A pesquisa mais recente entrevistou 900 pessoas entre 5 e 8 de outubro, e tem margem de erro de 3,2 pontos percentuais.

Pensilvânia

Trump aparece com 49% das intenções de voto na pesquisa própria. Kamala fica com 48% e os indecisos somam 3%. Com 19 votos no colégio eleitoral, Pensilvânia é primordial na contagem de votos e é governada por Josh Shapiro, que prometeu reforçar a campanha democrata.

Republicano lidera por um ponto percentual em outras três pesquisas. O levantamento Hunt Research/University of Austin tem margem de erro de três pontos percentuais e aponta 48% a 47% a favor de Trump. Sondagem encomendada pelo Wall Street Journal indica 47% a 46%, com margem de erro de quatro pontos percentuais. Pesquisa Emerson College/Nexstar tem margem de três pontos percentuais e apresenta 49% a 48%.

Democrata lidera e supera margem de erro no levantamento da Quinnipiac University. Na pesquisa geral, Kamala lidera por 49% a 47%. Em um cenário com os demais candidatos, Harris se mantém com 49%, Trump cai para 46% e candidatos da "terceira via" somam 2%. Nessa situação, a candidata ultrapassa a margem de erro de 2,6 pontos percentuais. Já na sondagem Research Co., cuja margem de erro é de 4,6 pontos percentuais, Kamala conquista metade dos eleitores, enquanto Trump fica com 49%.