ONU acusa Maduro de crimes contra a humanidade nas eleições

Mbpapé acusado

Kylian Mbappé usou suas redes sociais para chamar de "fake news" reportagens de jornais suecos que afirmam que o jogador é investigado por uma acusação de estupro. Sem citar o atacante da Seleção Francesa, o MP sueco confirmou em comunicado "que uma denúncia de estupro foi apresentada à polícia".

O texto acrescenta que o incidente teria ocorrido no dia 10 de outubro, em um hotel de Estocolmo. Segundo o jornal Aftonbladet, nesse dia Mbappé jantou com pessoas próximas no restaurante Chez Jolie e depois o grupo foi à boate V.

Israel ataca Líbano cristão

Um bombardeio israelense deixou pelo menos 21 mortos na cidade de Aitou, no norte do Líbano. Foi o primeiro ataque à região, de maioria cristã. Até então, o foco da ofensiva de Israel vinha sendo o sul e leste do país e a capital, Beirute.

Segundo o governo do Líbano, os ataques israelenses, que entraram na terceira semana, já deixaram pelo menos 2.309 mortos. Também ontem, o jornal Washington Post afirmou que o governo de Netanyahu informou aos EUA que atacará alvos militares e não as instalações do setor de petróleo do Irã. O jornal também disse que a resposta de Israel ao ataque iraniano com mísseis do dia primeiro ocorrerá antes das eleições americanas, em 5 de novembro.