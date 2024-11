Eleição americana começa em clima de tensão política e temor de violência

A atração contará com as participações dos jornalistas Kennedy Alencar e Amanda Klein, além do colunista Jamil Chade e o cineasta José Padilha, ambos direto dos Estados Unidos, e o colunista Leonardo Sakamoto, em São Paulo. O programa poderá ser acompanhado na sua TV, home-page do UOL, no YouTube e nas redes sociais do UOL.

Disputa pelo Congresso

Além dos delegados para o Colégio Eleitoral que definirá o presidente, os americanos votam hoje para eleger todos os 435 deputados da Câmara dos Representantes, além de 34 vagas no Senado.

Atualmente, os republicanos controlam a Câmara, e os democratas, o Senado. Nos dois casos, por pequena maioria. Pesquisas recentes indicam uma grande probabilidade de que as posições se invertam na próxima legislatura, que começa em janeiro, com os democratas obtendo maioria na Câmara e os republicanos no Senado.

Direito ao aborto em voto

Em nove estados americanos, os eleitores também vão decidir se o direito ao aborto deve ser assegurado nas Constituições estaduais. Nos casos de Arizona, Flórida, Missouri, Nebraska e Dakota do Sul, propostas de emendas constitucionais podem reverter proibições já em vigor, desde que a Suprema Corte decidiu em 2022 que a interrupção da gravidez deixou de ser um direito nacional.