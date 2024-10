Trump x Kamala: como estão as pesquisas para eleição dos EUA

A eleição presidencial nos Estados Unidos está marcada para o dia 5 de novembro, com Donald Trump e Kamala Harris disputando o voto dos eleitores americanos. As pesquisas até o momento mostram um cenário acirrado, com empate entre os dois candidatos.

O que dizem as pesquisas

A pesquisa mais recente, divulgada pelo jornal The New York Times nesta sexta-feira (25), mostra os candidatos numericamente empatados. Segundo o levantamento, tanto Kamala quanto Trump têm 48% das intenções de voto dos eleitores americanos faltando 11 dias para o encerramento do pleito.

Pesquisa Reuters/Ipsos mostrou o empate técnico nesta terça-feira (22). Kamala ficou com 3 pontos percentuais numericamente à frente (46% contra 43%). A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.