Lula diz torcer para Kamala ganhar nos EUA após 'democracia ruir' sob Trump

Kamala disputa as eleições pelo Partido Democrata, contra o ex-presidente Donald Trump (Partido Republicano). Com pleito marcado para a próxima terça (5), as pesquisas têm mostrado empate técnico entre os dois.

Lula se aproximou do atual presidente Joe Biden, substituído por Kamala na disputa. Apesar de o Itamaraty indicar que não vai ter problemas com qualquer vencedor, sob a prerrogativa de que é uma relação de Estado, ninguém esconde que uma vitória de Trump, de extrema direita e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seria mais desconfortável para o Planalto.

O brasileiro não poupou críticas ao ex-presidente norte-americano. "Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, fazendo aquele ataque ao Capitólio", lembrou Lula sobre os atentados golpistas após a derrota do republicano, pouco antes da posse de Biden, em janeiro de 2021.

"Uma coisa que era impensável de acontecer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como um modelo de democracia —e esse modelo ruiu", disse o brasileiro. Com frequência, Lula compara o ataque em Washington aos atentados golpistas de 8 de Janeiro em Brasília, logo após a sua posse, em 2023.

G20 não vai discutir guerra, diz Lula

Lula falou ainda que os conflitos internacionais não deverão ser pauta da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. O Brasil recebe o encontro das vinte maiores economias do mundo em dezembro, e o presidente russo Vladimir Putin já avisou que não vem.