Mãe vai à Justiça para não sustentar filha que não estuda nem trabalha

Uma mãe acionou a Justiça da Argentina para não ser obrigada a ter que sustentar a filha de 22 anos que não estuda e nem trabalha. O caso ocorreu na cidade de Videma, na província de Río Negro.

O que aconteceu

Mãe entrou com a ação para não ter que pagar pensão alimentícia à filha. Pela legislação da Argentina, os pais devem ajudar financeiramente seus filhos até que eles completem 25 anos ou que adquiram autonomia financeira ao iniciar a vida profissional. As informações são do jornal El Tiempo.

Genitora justificou sua decisão ao fato de que a filha não tem se dedicado aos estudos. A jovem ingressou na faculdade de Direito da Universidade Nacional de Río Negro em 2020, mas, quatro anos depois, havia completado apenas 11% do curso.