Pesquisa das eleições dos Estados Unidos hoje (2): veja últimos resultados

Em Carolina do Sul, Trump também aparece à frente: com 58,5% contra 41,5% de Harris. A pesquisa foi entre 400 eleitores prováveis de 5 de outubro de 2024 a 29 de outubro de 2024.

Os levantamentos foram realizados entre os dias 1 e 30 de outubro. A margem de erro aproximada é de 4,9% pontos percentuais.

UMass Lowell/YouGov

O levantamento feito em Michigan, com 600 eleitores prováveis, indica Harris com 49% das intenções de voto, enquanto Trump tem 45%. A pesquisa foi realizada entre 16 e 24 de outubro e apresenta uma margem de erro de 4,49 pontos percentuais. Com o cenário praticamente dividido, 66% dos entrevistados acreditam que o país está no rumo errado.

Na Carolina do Norte, Trump aparece em primeiro lugar conforme a pesquisa UMass Lowell/YouGov. O levantamento, feito com 650 "prováveis eleitores", mostra Trump com 47% e Harris com 45% - a margem de erro é de 4,2%

Já na Pensilvânia, a pesquisa mostra Harris à frente de Trump por 48% a 47%. Para chegar a este resultado, foram ouvidos 800 eleitores prováveis entre 16 e 23 de outubro. A pouca diferença está, ainda, dentro da margem de erro da pesquisa, considerada 3,73 pontos percentuais.