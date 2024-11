Zelensky pede ajuda de aliados após Coreia do Norte enviar tropa à Rússia

Volodymyr Zelensky ainda falou sobre a possibilidade de expansão do conflito. "Todos no mundo que realmente desejam que esta guerra da Rússia contra a Ucrânia não se expanda e que a guerra da Europa não se espalhe para outras regiões do mundo não devem apenas assistir".

"Precisamos agir", acrescentou o presidente. "É necessário que as palavras sobre a inadmissibilidade da escalada e expansão da guerra coincidam com as ações", finaliza a mensagem.

Na segunda-feira (28), os EUA afirmaram que irão retirar limites ao uso das armas americanas se a Coreia do Norte entrar no conflito. "Uma parte desses soldados já se aproximou da Ucrânia, e estamos cada vez mais preocupados que a Rússia pretenda usá-los em combate ou para apoiar operações contra forças ucranianas na região de Kursk", disse a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh.

Soldados norte-coreanos

Governos da Ucrânia, Coreia do Sul e EUA afirmam que a Coreia do Norte enviou ao menos 10 mil soldados para a Rússia. Alguns relatos falam em até 12 mil homens.

O presidente russo, Vladimir Putin, diz que não descarta usar essas tropas. "É nossa decisão soberana".