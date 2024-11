Como e quando é definido o presidente nas eleições dos EUA? Entenda

Resultados divulgados

O presidente eleito geralmente é projetado na noite da eleição em novembro, mas o resultado oficial é confirmado pelo Colégio Eleitoral apenas em dezembro. Esse processo ocorre porque os eleitores (delegados) do Colégio Eleitoral, que representam cada estado, se reúnem em suas respectivas capitais estaduais, normalmente na segunda segunda-feira de dezembro, para formalizar seus votos.

Após essa votação do Colégio Eleitoral, o próximo passo é a certificação pelo Congresso dos EUA, que ocorre em uma sessão conjunta no início de janeiro. Nessa sessão, os votos dos eleitores são contados e o vencedor é oficialmente declarado pelo Congresso. A posse do novo presidente ocorre no dia 20 de janeiro, marcando o início de seu mandato de quatro anos.

Imagem: Arte/UOL

