Kamala x Trump: milhões vão às urnas para escolher novo presidente dos EUA

Após meses de campanha, milhões de pessoas devem ir às urnas nesta terça-feira (5) para a escolha do novo presidente dos Estados Unidos —o número de eleitores é incerto, porque o voto não é obrigatório. Kamala Harris, do Partido Democrata, e Donald Trump, do Partido Republicano, buscam vaga na Casa Branca. Além do presidente, os eleitores governadores em 11 estados, 33 cadeiras no Senado e todas as vagas na Câmara.

O que aconteceu

Votação antecipada para presidente começou em 17 de outubro. As urnas foram abertas inicialmente na Carolina do Norte, apenas algumas semanas após o furacão Helene devastar o oeste do Estado. Esse método de votação antecipada existe para facilitar o acesso ao voto e aumentar a taxa de participação. A maior parte dos estado adota, mas cada um tem suas regras e prazos.