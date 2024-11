Ex-presidente Bush parabeniza Trump pela vitória nos EUA

O ex-presidente George W. Bush parabenizou o republicano Donald Trump pela vitória na eleição dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Republicano ressaltou "saúde da república e força das instituições democráticas" em pronunciamento feito nesta quarta-feira (6). Ele afirmou que "reza pelo sucesso dos novos líderes em todas as instâncias do governo" e também parabenizou o vice-presidente J.D. Vance e as famílias dos eleitos.

"Também agradeço ao presidente Biden e à vice-presidente Harris pelo serviço prestado ao nosso país", disse Bush. Em texto publicado na rede social X, ele se disse grato aos funcionários eleitorais, mesários e voluntários que "supervisionaram uma eleição livre, justa, segura e protegida".