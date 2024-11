O papel que o racismo e a misoginia desempenharam na vitória de Trump

O gênero desempenhou um papel de grande importância na eleição por vários motivos. A derrubada do caso Roe v Wade em junho de 2022 energizou as mulheres em todos os EUA, especialmente quando as mortes de várias mulheres após a recusa de atendimento médico relacionado a gravidez ou aborto ilustraram as consequências dessas posições extremas contra a escolha.

As preocupações com os direitos reprodutivos das mulheres e o desprezo casual de Trump pela violência sexualizada aparentemente deram às mulheres, jovens e idosas, uma causa para abraçar.

Uma pesquisa em Iowa realizada pela renomada pesquisadora Ann Selzer mostrou que as mulheres com 65 anos ou mais estavam votando em Harris por uma margem de dois para um, embora Trump tenha acabado vencendo no estado.

Os vídeos do TikTok que mostram os infames comentários de Trump “grab them by the pussy” (agarre-as pela buceta) se tornaram virais entre jovens TikTokers que não tinham idade suficiente para se lembrar de quando os comentários surgiram originalmente em 2016. Eles falavam de sua surpresa com o fato de seus pais e qualquer pessoa com filhas, irmãs ou mães poderem votar em tal pessoa.

Mas não foi suficiente, apesar de pesquisas de boca de urna sugerirem que a maioria das mulheres votou em Harris. As mulheres aparentemente preferiram Harris, mas não com a margem que sua campanha esperava.

O fascínio de Trump pelos homens

Do outro lado da equação de gênero estão os homens. O apelo de Trump aos homens jovens aumentou à medida que seus medos aparentes de serem superados pelas conquistas das mulheres em termos de igualdade foram explorados.