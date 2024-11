G20: o que é, países-membros e como funciona evento presidido pelo Brasil

Brasil assumiu a presidência do grupo em 1º de dezembro de 2023 e passará o bastão para a África do Sul no final deste ano. O Brasil elegeu como prioridades de sua Presidência o debate sobre combate à fome, pobreza e desigualdade; o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global.

A Cúpula do G20 reúne os chefes de Estado ou de Governo dos países membros. O clube, portanto, negocia acordos ao longo do decorrer do ano. A assinatura acontece justamente no último dia da reunião de cúpula, com os membros firmando compromissos econômicos e sociais.

Como acontecem os debates?

Reuniões preparatórias para o encontro. Foram feitas 130 reuniões virtuais e presenciais dos grupos de trabalho e forças-tarefas que integram o G20. Essas discussões são nomeadas como duas trilhas: Sherpas e Finanças. Entenda como elas funcionam abaixo:

Trilha de Sherpas: é formada por emissários pessoais dos líderes do G20, que tem entre as suas demandas coordenar a maior parte do trabalho, supervisionar as negociações e discutir os pontos que formam a agenda da cúpula. No Brasil, o coordenador desta trilha é o embaixador Maurício Lyrio, secretário de assuntos econômicos e financeiros do Itamaraty. A Trilha de Sherpas é composta por 15 grupos de trabalho, duas forças-tarefa e uma Iniciativa.

Trilha de Finanças: tem na sua agenda temas macroeconômicos e estratégicos. Ela é comandada pelos ministros das Finanças e presidentes dos Bancos Centrais dos países-membros. A coordenadora neste ano é a economista e diplomata Tatiana Rosito, secretária de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda. São sete grupos técnicos da Trilha de Finanças, além de três forças-tarefa.