Pragmatismo de Milei rende elogios no exterior e desconfiança na Argentina

"Ele é errático. Falou que não faria negócios com a China porque não negocia com comunistas, e agora, faz o contrário", aponta Rubinstein.

Ao lado do líder chinês Xi Jinping: de "comunista" a "parceiro fabuloso" Imagem: Reprodução/Instagram

Para a "The Economist", o presidente argentino falou que as relações com a China estão "excelentes" e que o país é um "parceiro fabuloso". "O bem-estar da Argentina requer que eu aprofunde os laços com o país, são economias complementares. É possível negociar com qualquer um", diz a revista.

O mesmo ocorreu com Lula. Se o usual é ouvir diversas críticas do mandatário argentino ao brasileiro —discrepâncias traduzidas na falta de sorriso para a foto oficial do G20—, as negociações de acordos seguem fortes. "É ótimo para mim vender gás para o Brasil. Quer dizer, não vou ser amigo do Lula, mas tenho uma responsabilidade institucional. Eu estou encarregado de defender os interesses da Argentina", disse Milei à revista.

"É um cenário confuso", afirma Melconian, algo que intriga a esquerda brasileira no poder. "O curioso é que o Brasil sempre foi visto como uma nação de política exterior mais técnica", explica. Mas a relação entre os dois países ganhou outra dimensão com a polarização global e a aproximação de Milei com a extrema direita e com Jair Bolsonaro. "Agora tem essa divisão de Lula versus Bolsonaro."

Encontro dos presidentes argentino e brasileiro durante o G20 Imagem: Ricardo Stuckert/PR

A projeção do Banco Central da Argentina é que o PIB do país caia quase 4% em 2024, mas cresça no ano que vem. A pobreza, segundo o professor Hernán Letcher, também deve demonstrar alguma melhora no próximo semestre, ainda que se mantendo em níveis elevados.