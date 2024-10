Ataque de Israel fere forças de paz no Líbano: o que são crimes de guerra?

Cinco soldados da Unifil ficaram feridos na última semana de combates no Líbano. Dujarric pediu a "todas as partes, incluindo as forças de Israel, que evitem toda e qualquer ação que coloque em risco" os soldados da força de paz.

The safety of @UN personnel & property must be guaranteed.



The inviolability of UN premises must be respected at all times.



Attacks against peacekeepers are in breach of international law & may constitute a war crime.

@UNIFIL_ personnel & premises must never be targeted. -- António Guterres (@antonioguterres) October 13, 2024

Benjamin Netanyahu negou que a Unifil seja alvo das ações militares de Israel e diz ter "pedido repetidamente que [os capacetes azuis] deixem a zona de combate", mesmo antes do início das operações. O primeiro-ministro israelense afirmou que Israel não está em guerra com o Líbano, mas apenas com a milícia. "Hezbollah usa as posições e dependências da Unifil como fachada enquanto ataca os cidadãos e comunidades israelenses". Netanyahu mandou uma mensagem à Unifil em vídeo dizendo que retire seus membros para longe do "caminho do perigo".

A Unifil não abandonou a fronteira Israel-Líbano. "Foi tomada a decisão de que a Unifil permaneça atualmente em todas as suas posições, apesar dos pedidos das Forças de Defesa de Israel para que abandonem as posições próximas à linha azul", afirmou Jean-Pierre Lacroix, chefe da Unifil, à AFP.

A presença da Unifil no Líbano é uma determinação do Conselho de Segurança desde 1978. De acordo com a resolução 425 do CSNU, apenas os cerca de 9.500 membros das forças de paz, além do exército libanês, podem atuar na região. Em 2000, a Unifil jestabeleceu a "linha azul", uma faixa de 120 quilômetros ao longo do sul do Líbano para garantir a retirada completa das forças israelenses e garantir a autonomia do governo libanês.