Como é o Baluchistão, terra 'sem lei' e violenta onde trem foi sequestrado

Grande parte da região não está sob controle governamental, e separatistas balúchis não são os únicos que usam o Baluchistão como base para suas atividades. Governos ocidentais já acusaram o Paquistão de fornecer aos líderes talibãs um refúgio seguro no local. Também há relatos de atividades de um grupo aliado ao Estado Islâmico no Baluchistão.

As forças de segurança do Paquistão combatem há décadas os insurgentes desta província. Os grupos rebeldes acusam as autoridades de permitir que estrangeiros explorem seus recursos naturais sem que isso beneficie a população. De acordo com a ONG Anistia Internacional, em 2021, pelo menos 19% de todas as execuções no Irã foram de membros da minoria balúchi.

A presença de militantes que dizem buscar um Estado independente para o povo balúchi começou por volta de 1948, após a divisão da Índia britânica, que levaria à criação da Índia, do Paquistão e de Bangladesh. Os constantes conflitos e a violência ali presentes fazem com que o Baluchistão seja considerado uma terra "sem leis" por especialistas, segundo a rede britânica BBC.

O que aconteceu

Passageiro de trem ferido é transportado após operação contra militantes armados no Baluchistão Imagem: Banaras Khan/ AFP

Homens armados fizeram de reféns cerca de 450 passageiros de um trem. Segundo as autoridades paquistanesas, após uma explosão provocada na ferrovia, o Jafar Express ficou parado pouco antes de um túnel cercado por montanhas. O trem viajava de Quetta para a cidade de Peshawar, no norte do país, quando foi atacado. Algumas pessoas que conseguiram escapar precisaram caminhar durante horas por um terreno montanhoso para fugir do local.