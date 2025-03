Principal central sindical argentina anuncia greve para 10 de abril

A principal central sindical da Argentina anunciou nesta quinta-feira (20) uma greve de 24 horas para o dia 10 de abril, entre outros motivos, em apoio aos aposentados e em "defesa do setor produtivo".

"A partir das 00h00 do dia 10 haverá uma greve de 24 horas", disse em entrevista coletiva o secretário-geral da Confederação Geral do Trabalho (CGT), Héctor Dáer.

Entre as reivindicações da medida, ele mencionou a exigência de "um aumento emergencial para os aposentados", a condenação à "repressão policial" em uma marcha no dia 12 de março que deixou 45 feridos, a "defesa do setor produtivo" e a reabertura das obras públicas, paralisadas por Milei desde que assumiu o poder em dezembro de 2023.