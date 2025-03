'Mãe, quero morrer': menina perde cabelo em meio a trauma da guerra em Gaza

Estou triste. Não há mais um fio de cabelo para eu pentear com a minha escova. Seguro o espelho porque quero pentear meu cabelo, eu quero tanto pentear meu cabelo de novo. Eu lembro como eu costumava escovar meu cabelo, como eu fazia tranças, como eu penteava. Eu penteava muito meu cabelo. Quando eu penteio o cabelo da minha boneca, me lembra como era pentear meu próprio cabelo.

Me chamam de 'menina careca' ou 'paciente com câncer'. Me perguntam por que eu uso este lenço, então eu parei de brincar lá fora e agora só brinco com as minhas irmãs. Eu pergunto pra minha mãe se eu vou ficar assim careca pro resto da minha vida? Não quero. Quero morrer e ter meu cabelo crescendo de novo no paraíso, se Deus permitir.

Sama Tubail

Sama não está sozinha, cerca de metade das crianças palestinas já expressou a vontade de morrer. A conclusão é de um relatório do fim de 2024 da organização de direitos infantis War Child Alliance e do Centro Treinamento Comunitário para Gestão de Crises em Gaza. Eles realizaram uma pesquisa com mais de 500 cuidadores de crianças vulneráveis; eles revelaram que 96% delas sentem que a morte é iminente e 49% já disseram querer morrer após os ataques.

Sama Tubail em foto anterior ao início da guerra, em outubro de 2023 Imagem: Acervo Pessoal/Família Tubail

Gaza tem o maior número de crianças amputadas per capita do mundo. Cerca de 25 mil foram feridas desde o início da guerra e 17 mil foram separadas dos pais ou ficaram órfãs. Mais de um milhão se tornaram refugiadas, segundo dados do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) apresentados em janeiro pelo representante da França na ONU, Nicolas de Rivière, ao Conselho de Segurança.