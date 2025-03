Antártida é de quem? 7 países dominam territórios, e 3 cobiçam a mesma área

Acordo transformou região em reserva natural voltada à ciência. Firmado em 1959, o Tratado da Antártida estabelece limites entre os países que reivindicavam partes do continente, além de prever a desmilitarização da região e a liberdade de pesquisa científica.

No 4º artigo do tratado, de um total de 14, determina-se que o continente não pertence a nenhuma nação. De acordo com o documento, "nenhum ato ou atividade que tenha lugar, enquanto vigorar o presente Tratado, constituirá base para proclamar, apoiar ou contestar reivindicação sobre soberania territorial na Antártida, ou para criar direitos de soberania na Antártida".

No entanto, atualmente sete países ainda reivindicam partes da Antártida. São eles:

Argentina,

Reino Unido,

Chile,

Noruega,

Nova Zelândia,

Austrália,

França.

Reivindicações justificadas por extensão natural de território. A Argentina foi o primeiro país a ter uma base instalada e declarar sua soberania na região, em 1904. Em 1908, o Reino Unido fez sua própria reivindicação de território —considerando a soberania que tem sobre as Ilhas Malvinas. Por fim, em 1940, o Chile também fez sua reivindicação.