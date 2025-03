O que se sabe sobre o erro dos EUA e o plano de guerra vazado a repórter?

Segundo Goldberg, a decisão de publicar as capturas de tela se deu por conta da postura das autoridades, que afirmavam que não havia informação confidencial no conteúdo do grupo. Em entrevista à CBS na última quarta-feira, o jornalista afirmou que decidiu publicar as informações para que o público pudesse analisar por conta própria o teor das mensagens as quais teve acesso de forma equivocada.

O plano de guerra

Os registros publicados indicam detalhes dos ataques planejados contra o grupo rebelde Houthi, duas horas antes de o episódio acontecer, no último dia 15. Goldberg recebeu informações sobre os alvos, as armas que seriam utilizadas pelos Estados Unidos e o seguimento do ataque. O Ministério da Saúde do Iêmen, dirigido pelos houthis, informou que pelo menos 53 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas nos ataques.

Pete Hegseth escreveu, momentos antes e durante os ataques, detalhes da operação com ataques aéreos de F/A-18F Super Hornets da Marinha. Eles foram lançados do porta-aviões Harry S. Truman no Mar Vermelho, junto a drones MQ-9 Reaper voando de bases terrestres no Oriente Médio.

Veja algumas das mensagens que mostram o desenrolar do ataque:

12h15 (horário da costa leste americana): "F-18s LANÇAM (1º pacote de ataque)"