Marina: Governo elabora gestão de risco que demanda novas regras jurídicas

Em meio à situação de emergência do Rio Grande do Sul, o governo federal começou a estruturar um plano de gestão de risco que dependerá da criação de novas regras jurídicas especificas para questões climáticas, afirmou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no UOL News de hoje (14).

Tem determinadas coisas que, pelo grau de ineditismo, não depende apenas de compromisso e vontade [...] Já estamos trabalhando em uma versão 0.1 de um plano para trabalhar a gestão de risco, o que vai precisar de instrumentos normativos, porque a ideia é que a gente possa trabalhar o sentido de urgência e emergência climática com um instituto jurídico que não existe na nossa legislação.