Deputados do RS votam texto que derruba metas fiscais até junho de 2026

As duas casas ficam em áreas atingidas por alagamentos. A sede da Assembleia está no Centro Histórico de Porto Alegre, inundado desde o fim da semana passada. Já a Câmara fica na orla do Guaíba, que teve a maior cheia já registrada.

A Câmara Municipal de Porto Alegre não tem previsão de retomada dos trabalhos. Segundo fonte da Casa, a prioridade dos vereadores no momento é ajudar as vítimas das enchentes na capital gaúcha.

Alerta de aumento do nível do rio

Enchentes já desalojaram uma a cada 20 pessoas no Rio Grande do Sul, conforme dados da Defesa Civil estadual. Cidades inteiras ficaram debaixo d'água. Quase 80 mil pessoas estão em abrigos. O número de mortes passou dos 140 — e superou o total de óbitos por desastres de 1991 a 2022.

A cota do Guaíba voltou a ultrapassar a marca dos cinco metros na tarde de segunda (13). A informações são da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestruturas) e ANA (Agência Nacional de Águas). A Defesa Civil prevê que o nível da água deve passar os 5,5 metros — o maior da história. As chuvas e o vento forte provocam a subida.

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou a isenção, por seis meses, do pagamento pelo uso de água e esgoto. A medida vale para as pessoas que tiveram as casas alagadas e estão cadastradas na tarifa social.